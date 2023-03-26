ظهر اليوم.. أمطار غزيرة جنوب الرياض والسيول تجري كالأنهار بالقويعية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت، ظهر اليوم الأحد، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول والأودية في محافظات مختلفة من الرياض.

أمطار غزيرة على هذه المحافظات

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة جنوب الرياض، ما أدى لجريان السيول والأودية في القويعية والدلم والدوادمي وغيرها.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول وتساقط البرد

وكشف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة على الرياض تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

وطالب الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود والشعاب.

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