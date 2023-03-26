“الدفاع المدني”: 6 إرشادات مهمة يجب اتباعها عند هطول الأمطار

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وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، بمجموعة من الإرشادات المهمة التي يجب على الجميع اتباعها عند هطول الأمطار.

إرشادات مهمة يجب اتباعها عند هطول الأمطار

وأوضحت عل حسابها في “تويتر”، أنه عند هطول الأمطار يجب اتباع هذه الأمور الإرشادية المهمة:

1 – عدم الاقتراب من تجمعات المياه.

2 – عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

3 – اتباع المسارات والطرق الرئيسة المستخدمة قدر الإمكان.

4 – عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول لأن منسوبها وتدفقها يزداد بسرعة.

5 – قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلتزم الحذر والانتباه.

6 – عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

وحذرت من هطول أمطار غزيرة على الرياض تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

وطالب الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول وتساقط البرد

وكشف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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