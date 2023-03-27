احذر: قلة النوم تزيد من خطر تساقط الأسنان

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حذر أحد الخبراء من أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، قد يؤدي إلى أمراض اللثة، ورائحة الفم الكريهة، وعدد من المشكلات الأخرى في الفم.

وقال الدكتور خالد قاسم، أخصائي تقويم الأسنان في بريطانيا لصحيفة “إكسبريس”، إن قلة النوم تؤدي إلى فقدان الأسنان.

التهاب اللثة

وأضاف: “من أكثر مشاكل الأسنان شيوعًا الناتجة عن الحرمان من النوم التهاب اللثة، والمعروف أيضًا باسم التهاب اللثة، وهذا يحدث بسبب الهرمونات الالتهابية الإضافية التي ينتجها الجسم عندما لا يحصل على قسط كافٍ من النوم”.

وتابع: “أول علامة على التهاب اللثة هو نزيف اللثة. في هذه المرحلة، يجب أن تتصرف وتطلب المشورة من الطبيب، حيث يمكن أن يؤدي التهاب اللثة إلى مشاكل أسنان أكثر خطورة مثل تكوّن الجيوب بين اللثة والأسنان، وفي النهاية فقدان الأسنان”.

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واستدرك: “راقب صحة اللثة عن كثب إذا كنت تقوم بتقويم الأسنان، لأن أي بكتيريا محبوسة بداخلها سوف تتضاعف، مما يسبب المزيد من المشاكل”.

وأظهرت الدراسات أيضًا أن الأشخاص المصابين بالتهاب اللثة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وتحذر الخدمات الصحية بجامعة هارفارد من أن “الأشخاص المصابين بأمراض اللثة لديهم خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو غير ذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف”.

وأضاف: “لكن قد لا يكون هناك اتصال مباشر. يتمتع الكثير من الأشخاص المصابين بأمراض القلب بلثة صحية، وليس كل من يعاني من أمراض اللثة يعاني من مشاكل في القلب”.

وأوضح أن عوامل الخطر المشتركة، مثل التدخين أو اتباع نظام غذائي غير صحي، قد تفسر الارتباط “”لا يزال هناك شك متزايد في أن أمراض اللثة قد تكون عامل خطر مستقل لأمراض القلب”.

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صرير الأسنان

وأوضح الدكتور قاسم: “على الرغم من أن صرير الأسنان (صرير الأسنان) عادة ما يكون نتيجة للتوتر والقلق، إلا أنه شائع أيضًا بين أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم ويمكن أن يؤثر بشكل خطير على صحة الفم.

وتابع: “الحالات الخفيفة قد لا تتطلب العلاج، ولكن أولئك الذين يضغطون كثيرًا على أسنانهم يمكن أن يصابوا باضطرابات شديدة في الفك، والصداع والصداع النصفي، والأسنان المفلطحة/ المكسورة، وزيادة حساسية الأسنان وحتى فقدان الأسنان”.

رائحة الفم الكريهة

قال الدكتور قاسم: قلة النوم تقلل إفراز اللعاب في الفم. اللعاب مطلوب للحفاظ على أفواهنا نظيفة عن طريق تقليل كمية البكتيريا، ولكن إذا كان هذا محدودًا وتعاني أفواهنا من الجفاف، فسوف تتراكم البكتيريا وتنبعث رائحة أنفاسنا”.

وأضاف: “الحرمان من النوم يؤثر على أجسامنا بعدة طرق (…)، ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو مدى تأثيره على صحة الفم لدينا”.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا بما يلي:

-تفريش الأسنان مرتين في اليوم.

-استخدام الخيط في تنظيف الأسنان.

-التقليل من السكر.

-إجراء فحوصات الأسنان الدورية.