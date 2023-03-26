شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الدوادمي وجريان السيول بالدلم في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء من الطقس المتقلب، تساقطت، اليوم الأحد، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في محافظات مختلفة من الرياض.

أمطار غزيرة على شمال الدوادمي

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار الغزيرة على منطقة الرياض، خاصة شمال وغرب الدوادمي، مع جريان سيول الخبي في محافظة الدلم.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول وتساقط البرد

وكشف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة على الرياض تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

وطالب الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود.

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