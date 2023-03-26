1300 عامل لتطهير وتعقيم مواقع تلامس الأيدي بالمسجد النبوي (فيديو)

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أعلن وكيل إدارة تطهير المسجد النبوي، محمد العمري، أن 1300 عامل يعملون على مدار 24 ساعة لتطهير وتعقيم مواقع تلامس الأيدي من الأعمدة والمصاحف.

وقال في تصريح إلى فضائية “الإخبارية”: “المواد المستخدمة في التطهير والتعقيم مواد صديقة للبيئة، وتصل إلى ما يقارب من 110 آلاف متر مخففة، وتعمل عن طريق الآليات والماكينات في غسل ساحات وسطح المسجد النبوي والممرات الداخلية”.

وأشار كذلك إلى تطهير وتعقيم الأماكن التي تشهد تلامس الأيدي، مثل الأعمدة والمصاحف، لافتًا إلى أن هناك 1300 عامل يعملون على مدار 24 ساعة لتطهيرها وتعقيمها.

أحدث الأساليب في أعمال النظافة بالمسجد النبوي

وتقوم إدارة تطهير المسجد النبوي بالإشراف والمتابعة ووضع الخطط والطرق والأساليب الحديثة لأعمال نظافة الأرضيات والأسطح والممرات وتعقيم المصليات من خلال أجهزة التعقيم المتطورة بمواد ذات فاعلية عالية في التعقيم والتنظيف من الداخل.

وتتضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التنظيف والتعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة التي تسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.

كما تقوم إدارة التطهير بمتابعة الأعمال والمهام المسؤولة عنها وتوفير الحاويات الخاصة بالنفايات وصناديق الأحذية.

ويتم استخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية تبلغ (6300) لتر وبعدد (15) معدة خاصة بالتعقيم والتطهير، كما يتم توفير أكياس النايلون الخاصة بحفظ الأحذية والتي تبلغ (18000) كيس تقريباً بما يعادل ( 20 مجموعة ) في اليوم الواحد.

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الأجهزة المستخدمة

وتستخدم الإدارة عددًا من المكائن لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات حيث يبلغ عددها (52) مكينة غسيل، ويتم توفير كراسي لكبار السن التي تم توزيعها على مداخل المسجد النبوي والتوسعات وأقسام النساء ويبلغ عددها (10000) كرسي تقريبًا.

كما يتم غسيل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية (3) مرات يوميًا وكلما دعت الحاجة للزيادة من خلال مكائن خاصة مزودة بمواد تعقيم وتطهير الأرضيات.

وتقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لتطهير سجاد المسجد النبوي والتي يبلغ عددها (200 ماكينة)، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها يوميًا (2800) دولاب.

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التعقيم بالبخار الجاف

ومن ضمن الجهود المبذولة تكثف الإدارة أعمالها بتوفير أجهزة التعقيم بالبخار الجاف، والتي تعمل على تقليل انتشار العدوى بإذن الله، من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال، ويتحرك الجهاز على عجلات للتنقل.

كما يتم تركيبه في جميع المواقع حسب الحاجة، كما أن المادة المستخدمة في جهاز التعقيم غير ضارة وغير قابلة للتآكل وهي صديقة للبيئة، وتقوم بهذه البرامج والأعمال عمالة مدربة على هذه الأعمال ويبلغ عددهم (1290) عاملاً، بالإضافة إلى (200) عاملة في القسم النسائي.

وتحرص وكالة شؤون المسجد النبوي على تقديم خدمات متكاملة سعيًا منها لتطوير منظومة خدماتها بما يسهم في تهيئة مختلف الوسائل التي تمكن قاصدي المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة.