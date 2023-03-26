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الرابع من رمضان.. النبي ﷺ يعقد أول لواء لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب
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الرابع من رمضان.. النبي ﷺ يعقد أول لواء لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب

الرابع من رمضان.. النبي ﷺ يعقد أول لواء لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب

الرابع من رمضان.. النبي ﷺ يعقد أول لواء لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب
١٢:٥١:٤٠ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في مثل هذا اليوم، الرابع من شهر رمضان، عقد النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية لحمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر.

أول سرية بقيادة حمزة بن عبد المطلب

وكانت سرية سيد الشهداء حمزة، أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها عقد أول لواء للمسلمين.

وحسب المؤرخين، فقد كان من عادة قريش أن تسير بتجارتها إلى بلاد الشام فيما يسمى بالعير، وكان يحرسها كثير من الأشراف والسادة.

وكانت طريقهم إلى الشام تمر على يثرب، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليهم طريقهم، ويصادر تجارتهم.

أسباب سرية حمزة

وذلك عقابًا لهم على إخراجهم لهم من ديارهم، وما أخذوه من أموالهم، وإضعافًا لقوتهم، وتنفيذًا لأمر الله عز وجل ودعوته لجهاد المشركين.

ووصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك قافلة قرشية محملة بالأموال والبضائع في طريق عودتها إلى مكة من الشام.

وكان يقودها أبو جهل عمرو بن هشام، ويحرسها حوالي 300 راكب من الفرسان والعبيد.

وبقيادة أسد الله حمزة بن عبد المطلب، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول لواء مع سرية قوتها ثلاثون من المهاجرين ليس فيهم من حد الأنصار.

ارتفاع أول لواء في سبيل الله

وفي 4 من شهر رمضان من السنة الأولى هجرية ارتفع أول لواء في سبيل الله.

وكان اللواء أبيض اللون، وحامله أبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما.

ونتيجة مفاوضات قام بها كبار رجال من قبيلة جهينة لم يشتبك الطرفان ورجع الفريقان إلى ديارهم دون قتال.

وكان لسرية حمزة أثرًا بالغًا في نفوس المسلمين، حيث تصاعدت الروح الحماسية، وأعطتهم ثقة بالنفس وجرأة على عدوهم.

فيما هز الحدث، كيان قريش وبثت الرعب في نفوس رجالها، وفتحت أعينهم على الخطر المحدق بهم والذي أصبح يهدد طريق تجارتهم.

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