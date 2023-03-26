العليمي: المملكة دافعت عن الهوية العربية ومصالح الأمة وأمن واستقرار المنطقة

تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد بن محمد العليمي، على اليمن والمملكة كبلدين شقيقين في مواجهة التحديات المشتركة.

المملكة دافعت عن أمن واستقرار المنطقة

وأشاد العليمي بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مذكرًا بالمحطات البارزة في مسار هذه العلاقات الأخوية وشواهدها الإنمائية والاقتصادية في مختلف المجالات.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن المملكة بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أكدت وحدة البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات المشتركة، والدفاع عن الهوية العربية ومصالح الأمة، وأمن واستقرار المنطقة.

اقرأ أيضًا:

استهداف وزير الدفاع اليمني ومسؤولين بطائرة حوثية مفخخة

عاصفة الحزم أعادت الأمل للشعب اليمني

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، أن عاصفة الحزم ضمن تحالف دعم الشرعية أعادت الأمل للشعب اليمني.

وأعادت للأمة العربية العزة والرفعة وثقتها بالقدرة على ردع المشاريع التخريبية في المنطقة.

وثمن الرئيس للمملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون، والأشقاء والأصدقاء دورهم الحاسم في منع انهيار شامل للدولة..

إضافة إلى حماية مصالح الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع الوطن.

اقرأ أيضًا:

معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب

الرؤية الثاقبة والمتقدمة

وأشار فخامة الرئيس إلى أن تصعيد المليشيات الحوثية المستمر في محافظات مأرب، وشبوة، وتعز، ولحج، والضالع وغيرها.

إضافة إلى المناورات والاستعراضات العسكرية المزعزعة للسلم والأمن الدوليين..

تؤكد الرؤية الثاقبة والمتقدمة لقادة عاصفة الحزم، والحاجة الملحة لبقاء هذا التحالف العروبي كصمام أمان لأمن واستقرار المنطقة، وإمدادات الطاقة العالمية.

اقرأ أيضًا:

“الفاو”: نحتاج 71 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء في اليمن خلال 2023

فضاء الحرية والتعايش

وقال إن ذكرى عاصفة الحزم في السادس والعشرين من مارس، التي تحل علينا مع استهلالة الشهر الفضيل، ستبقى يومًا خالداً في تاريخ شعبنا والأمة العربية جمعاء.

حيث استجاب فيه الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية لنداء الواجب.

وذلك استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول دول العالم الحر بالدفاع عن النفس، ومد يد العون لردع أي اعتداء مسلح..

واتخاذ كافة التدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين، وإعادة الأوضاع إلى نصابها.

وتابع أن هذا العون هو الذي أبقى لشعبنا المكافح فضاء للحرية، والتعايش، وحال دون سقوط الدولة بقبضة المليشيات الإرهابية، ومشروعها التخريبي في اليمن.

اقرأ أيضًا:

إيران: الأجواء الإيجابية للعلاقات مع المملكة ستكون سببًا لحل أزمة اليمن