لمرضى التهاب المفاصل.. احذر هذه الأطعمة في رمضان

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يرتبط شهر رمضان بعمل الحلويات، ومع التحذير من خطر الإفراط في تناولها، يبرز التحذير بقوة لمرضى آلام التهاب المفاصل، لما لذلك من مخاطر وآثار سلبية.

وتنصح الدكتورة أنجيليكا دوفال، خبيرة التغذية الروسية، كل من يعاني من مشكلات في المفاصل بالامتناع عن تناول الحلويات ومنتجات الفصيلة الباذنجانية.

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البطاطس والباذنجان والطماطم والفلفل الحلو

وتحذر من يعاني من مشكلات في المفاصل من تناول البطاطس والباذنجان والطماطم والفلفل الحلو، لأنها تحفز التهابات المفاصل.

بالإضافة إلى ذلك تنصح مرضى التهاب المفاصل بالتخلي عن تناول الحلويات، لأنها تحفز الالتهابات في الجسم أيضًا.

وأضافت: “الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكربوهيدرات البسيطة، والسكر المكرر، والمعجنات والحلويات، والأطعمة المعالجة، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات مختلفة، بما فيها التهاب المفاصل”.

وتابعت، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”: كما أن الوزن الزائد يشكل ضغطًا إضافيًا على المفاصل ما يؤدي إلى تدميرها. لذلك من الأفضل التخلص من الكيلوجرامات الزائدة”.

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أفضل الأغذية للحفاظ على صحة المفاصل

وقدمت خبيرة التغذية مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة المفاصل، وتشمل:

-إضافة منتجات غذائية غنية بالكولاجين.

-كما يجب على الأقل تناول أسماك دهنية مرتين في الأسبوع.

-والخضراوات الطازجية هي أفضل مصدر للكالسيوم العضوي الذي يغذي المفاصل.

وتضيف: المنتجات المضادة للالتهابات والبكتيريا هي الزنجبيل والكركم. لذلك فإن استخدامها في النظام الغذائي يخفض من مستوى الالتهابات.