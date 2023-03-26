من أفطر وهو شاك في غروب الشمس فهل يصح صومه؟ “الخثلان” يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن من أفطر وهو شاك في غروب الشمس لا يصح صومه.

صوم من أكل أو شرب شاكًا في غروب الشمس

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الفقهاء يقولون: إن من أكل أو شرب شاكًا في غروب الشمس فقد فسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار.

صوم من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر

وأضاف أن من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل في هذه الحالة هو بقاء الليل.

وأكد أنه لا يجوز للصائم أن يفطر بمجرد الشك، وأنه لابد من غلبة الظن بغروب الشمس وانتهاء النهار.

صحة الصوم في حالات الإغماء والتخدير

وعن حكم صوم المغمى عليه، وحالات التخدير للصائم في رمضان، أوضح أن المغمى عليه إذا فاق في جزء من النهار فصومه صحيح.

حكم الصوم حال عمليات التخدير

وأضاف أنه بالنسبة للتخدير أيضًا، فإنه إذا كانت عمليات التخدير في جزء من النهار فلا يضر، ويكون الصيام معها صحيحًا.

لا بأس من التهنئة بقدوم شهر رمضان

وأكد في الوقت نفسه، أنه لا بأس أن يُهنِّئَ المسلمُ أخاه المسلمَ بقدوم شهر رمضان، مبينًا أن التَّهنئةَ من العادات، والأصل في العادات الحِلُّ والإباحة، والمسلم يُهنَأُ بما يَسرُّهُ.

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