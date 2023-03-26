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وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية.. التفاصيل ورابط التقديم
١٢:٠٢:٤٥ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحربر:

تعلن (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين).

وتشمل الوظائف عددًا من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ على النحو التالي:

المسميات الوظيفية

-مراسل.

-سكرتيرة.

-مساعد مبيعات.

-بائع.

-ممثل مبيعات.

-أمين مستودع.

-اخصائي موارد بشرية.

-مشرف مستودع.

-ممثل مبيعات.

-مسوقة ميدانية.

-أخصائي شؤون الموظفين.

-كاشير محاسبة.

-والمزيد …

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عن الغرفة

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381هـ بالموافقة على تأسيس غرفة الرياض، وجاء في القرار: «إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا المرفوعة لصاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير التجارة برقم 5018/1 وتاريخ 7/4/1381هـ المشتملة على طلب تجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم..

وفي الوقت نفسه تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها.

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طريقة التقديم

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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