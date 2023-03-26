هاشتاق “4 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نسألك توفيقًا يُلازم الخُطى”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “4 رمضان” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في اليوم الرابع من الشهر الكريم، حيث تداول مغردون الكثير من التغريدات والأدعية المأثورة.

وقالت مغردة: “اللهُم فرحة تزيل الهُموم وتبكي العيون وتمحي ما مضى من غموم الحياة، اللهُم ألهمني ابتسامة لا تغيب، وصبراً لا ينفد، وروحًا بِك متعلقة، وحمداً لك لا ينقطع، نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب، فاستجب لنا يا كريم يا علام الغيوب وبشرَّنا بما يفرح القلوب”.

وأضافت أخرى: “اللهم إني أعوذ بك من حزن يطويني، وذنب يحبس فرحتي، ومن هموم الدنيا وما فيها، اللهم اجبر خاطري جبراً أنت وليّه يا رب، اللهم البشارات التي نحب، والأيام التي تسر، والرحمات التي تتوالى، والعافية التي ننعم بها، واليقين الذي يريح القلوب”.

استجابة الدعاء

وتابع مغرد ثالث: “اللهمَّ إنّا نسألك أن تجعل لنا نصيبًا من الرحمة والمغفرة واستجابة الدُعاء، واجعل اللهمَّ سعينا مشكورًا، وذنبنا فيه مغفورًا، وعملنا فيه مقبولًا”.

وواصل مغرد رابع: “يارب اجعلها أيام جبر وخير، لنا بها في كل يوم قبولاً بالسماء، ومحبةً بالأرض، وتوفيقًا يلازم الخُطى، وبركةً بالوقت والعمل، وهدايةً منك لكل ماتحب وترضى، وتسخيراً لكل ما فيه خير لنا”.

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