منها الرياض.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 10 مساءً

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 10 مساءً.

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل محافظات “الدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما وحريملاء ومرات”.

حالة مطرية على جازان حتى الساعة 8 مساءً

وأشارت إلى أنه بناءًا على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة 8 مساءً.

وبينت أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل محافظات، “أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش”.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني من الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول وتساقط البرد

وكشف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

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