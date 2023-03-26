موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية وطريقة الحصول على النتيجة

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي.

مواعيد تهمك عن نتائج اختبار الرخصة

وكشف حساب العناية بالمستفيدين أن نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي من المقرر أن يكون اليوم الأحد 26 مارس 2023م.

وأكد أن نتائج اختبار الرخصة المهنية “التخصصي، سيتم إرسالها يوم الأحد 26 مارس 2023م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد، وستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م”.

إرسال النتائج عبر الرسائل النصية

وأضاف أنه سيتم إرسال النتائج عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد.

وأشار إلى أن نتائج اختبار الرخصة المهنية، ستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م.

عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين بخصوص عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية.

وقال الحساب عبر “تويتر”، إنه يمكن تكرار دخول الاختبار خمس مرات، كما يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور ثلاثة أعوام من أول اختبار.

إعلان نتيجة الاختبارات

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة عن موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية، قائلة إنه من المقرر إعلانها بعد تأدية الاختبار خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.

وأوضحت الهيئة عبر الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة على “تويتر”، أن نتائج الاختبارات الورقية تُعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

نتائج الاختبارات الورقية

وبينت أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة.

مشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي

يأتي هذا في الوقت الذي أقامت فيه الهيئة، ورشة العمل الثانية لمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي مع الجامعات والخبراء المختصين، وذلك بمقر الهيئة بالرياض، حيث هدفت الورشة إلى:

1 – تطوير وبناء استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي.

2 – إشراك أصحاب المصلحة للتعرف على مرئياتهم وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم.

3 – تصميم استطلاعات الرأي بما يضمن رفع مستوى الجودة وتعزيز المواءمة مع سوق العمل وتحسين مخرجات التعليم العالي.

وتأتي أهمية الورشة إلى التشاركية والاستفادة من الخبرات والمعارف بهدف التطوير والتحسين المستمر، من خلال:

1 – التعريف بمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي.

2 – عرض ومناقشة المنهجية و مقترحات تجويد نتائج الاستطلاعات.

3 – عرض الاستبانات بهدف أخذ مرئيات الجامعات والجهات ذات العلاقة.

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