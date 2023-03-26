تنبيه من “الأرصاد”: ارتفاع الأمواج بمحافظتي بدر وينبع وأمطار على المهد ووادي الفرع

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ارتفاع الأمواج على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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أمطار على المهد ووادي الفرع

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

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أمطار وسيول على 10 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

وأضاف أن هطول الأمطار وجريان السيول يكون مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران.

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ضباب وسماء غائمة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف، وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.