خدمة اليوم.. 5 خطوات للبحث في الدليل الإلكتروني للمواصفات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الأحد، لقرائها الكرام، أهم وأيسر خطوات البحث في الدليل الإلكتروني للمواصفات من أجل شرائها.

وأوضحت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين المستفيد من البحث في دليل المواصفات وشرائها عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 – سجل في الدليل الإلكتروني للمواصفات.

2 – ابحث عن المواصفات.

3 – اطلع على المواصفات الموجودة على الدليل.

4 – يمكنك القيام بعملية شراء للمواصفة في حال رغبت بالحصول عليها وتتم العملية عن طريق النظام دون الحاجة لمراجعة الهيئة.

5 – يتم الدفع إلكترونيًا عن طريق نظام سداد للمدفوعات الحكومية.

المتطلبات

1 – معرفة تامة بالمواصفات المطلوب شراؤها.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “8003060020”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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