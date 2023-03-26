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لا يمكنك التقديم لديك صرف مستمر.. تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية
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لا يمكنك التقديم لديك صرف مستمر.. تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية

لا يمكنك التقديم لديك صرف مستمر.. تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية

لا يمكنك التقديم لديك صرف مستمر.. تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية
١٠:٣٥:٠٣ ص، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا يمكن التقديم للمستفيد الذي لديه صرف مستمر لمنفعة “ساند”، مما يدل على وجود معاملة.

المانع وجود معاملة تحت الإجراء للمشترك

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”،  أنه لا يمكن التقديم للمستفيد الذي لديه صرف مستمر لمنفعة ساند”، مما يدل على وجود معاملة تحت الإجراء للمشترك أو صرف قائم.

وأكد أنه في حال سبق للمستفيد تقديم طلب بنجاح ستصله رسالة نصية للتأكيد بعد اعتماد الطلب.

التأمينات تعلن موعد صرف “معاش رمضان”

وعن موعد صرف المعاشات في شهر رمضان الكريم، أكدت المؤسسة أنه يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي فإذا وافق تاريخ 25 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد”.

ويوافق 25 مارس، السبت الثالث من شهر رمضان، بينما يوافق الأول من إبريل، السبت العاشر من رمضان.

خطوات صرف معاش التقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

1 – بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

2 – التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

3 – أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

ويطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.

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الكلمات الدلالية:
أخبارالسعودية التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ساند صرف معاش رمضان

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