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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الجليل
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الجليل

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الجليل

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الجليل
١٠:١٦:٠٩ ص، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر ياسوف بمدينة الجليل داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

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استشهاد شاب فلسطيني

وأفادت مصادر فلسطينية أن أحد جنود الاحتلال أطلق النار على مركبة كان بداخلها شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره، مما أدى لإصابته بطلقات نارية أصابته في الأجزاء العلوية من جسده أسفرت عن استشهاده.

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قوت الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة المسجد الأقصى في القدس المحتلة، واعتدت على المصلين في باحاته، بعد إخراجهم بالقوة من داخله من باب السلسة أحد أبواب الأقصى.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وأخلت المصلين من باحاته بالقوة، وسط انتشار مكثف لتلك القوات.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المصلين وشنت اعتقالات وعمليات تفتيش واسعة على مداخل الأقصى.

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الكلمات الدلالية:
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