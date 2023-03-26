زلزال بقوة 5.5 درجة يهز تاراباكا في تشيلي

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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة منطقة تاراباكا في تشيلي اليوم.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 155 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأضاف أن الزلزال لم يسفر عن وقوع أضرار كبيرة أو الإعلان عن ضحايا.

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زلزال كهرمان مرعش

تعرضت ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا لزلزال بقوة 4.5 درجات، صباح أمس السبت.

ووقع الزلزال الساعة 7.39 بالتوقيت المحلي بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وذكرت “آفاد” أن الزلزال مركزه قضاء “أكين أوزو”، ووقع على عمق 7 كيلومترات.

كما وقع زلزال ثان في قهرمان مرعش صباح السبت مركزه قضاء “غوكصون”، وبلغت قوته 4.2 درجات.

وحدث الزلزال الساعة 09.33 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9.44 كليومترات، بحسب “آفاد”.

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هزة أرضية بتونس

وسجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، أمس السبت 25 مارس عند الساعة 1:14 فجرا، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وحدد المعهد مركز الهزة الأرضية، جنوب غربي منطقة سيدي الهاني من ولاية سوسة جنوب العاصمة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

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زلزال إيران

كما ضرب زلزال الجمعة الماضية شمال غرب إيران. وبلغت قوة الزلزال 5.4 ريختر بحسب وكالة رويترز للأنباء. ولم ترد أنباء عن إصابات أو خسائر.

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