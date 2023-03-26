تتقدمهم المملكة.. 4 دول عربية تدين حرق نسخة من القرآن في الدنمارك

تواصل – وكالات:

أدانت 4 دول عربية، إحراق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك، ووصفته بـ”العمل التحريضي والاستفزاز الخطير لمشاعر المسلمين خلال شهر رمضان”.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في المملكة وقطر والأردن والمغرب.

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المملكة تدين بـ”أشد العبارات” حرق المصحف الشريف في كوبنهاجن

المملكة تدين بأشد العبارات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.

وتؤكد المملكة ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.

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عمل تحريضي وعنصري

ووصفت الخارجية الأردنية في بيانها، الحادثة بأنها “عمل تحريضي وعنصري مرفوض يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان المبارك”.

واعتبرت أن “إحراق المصحف الشريف فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان”.

وذكرت أنه “لا يمكن اعتبارها (حادثة إحراق القرآن) شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً”.

ودعت إلى “ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة التي تؤجج العنف والكراهية، وتهدد التعايش السلمي”.

وجددت الوزارة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي لهذه الأفعال باعتبارها “مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها”.

من جانبها، قالت الخارجية القطرية في بيانها، إن “هذه الواقعة الشنيعة تعد عملاً تحريضيًا، واستفزازًا خطيرًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لا سيما في شهر رمضان المبارك”.

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يُؤجج الكراهية والعنف

وحذّرت من أن “السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجّج الكراهية والعنف، ويهدّد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة”.

وجدّدت الخارجية “رفض دولة قطر التام لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، والزج بالمقدسات في الخلافات السياسية”.

كما حذرت من أن “حملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب الإسلاموفوبيا شهدا تصعيدًا خطيرًا باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم”.

ودعت الخارجية القطرية، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لنبذ الكراهية والتمييز والتحريض والعنف، وأكدت أهمية إعلاء مبادئ الحوار والتفاهم المشترك.

وشددت على “دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح والعيش المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم”.

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فعل شنيع

في السياق، قالت الخارجية المغربية، إن “المملكة تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في كوبنهاجن”.

ووصفت الحدث بأنه “فعل شنيع”، معتبرة أنه “عمل استفزازي يمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في شهر رمضان”.

ودعا المغرب، السلطات الدنماركية إلى “إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة”.

والجمعة، أقدمت مجموعة متطرفة على حرق العلم التركي والقرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

ونفذ الاعتداء المتطرف أنصار مجموعة تدعى “Patrioterne Gar Live (Patriots Live)” في الدنمارك، حيث تم بث الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك.

كما رفع منفذو الاعتداء لافتات معادية للإسلام، مرددين شعارات مسيئة له، وأقدموا على حرق العلم التركي.

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