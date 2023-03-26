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المملكة تدين بـ”أشد العبارات” حرق المصحف الشريف في كوبنهاجن
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المملكة تدين بـ”أشد العبارات” حرق المصحف الشريف في كوبنهاجن

المملكة تدين بـ”أشد العبارات” حرق المصحف الشريف في كوبنهاجن

المملكة تدين بـ”أشد العبارات” حرق المصحف الشريف في كوبنهاجن
٠٨:٤٢:٢٦ ص، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.

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ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام

وتؤكد المملكة ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.

حارق المصحف بالسويد

وفي الشهر الماضي، وبعد إقدامه على حرق المصحف الشريف في السويد، كشف تسريب عن محادثات جنسية أجراها المتطرف السويدي راسموس بالودان مع قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 13-14 عاماً.

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علاقته بالأطفال

وذكرت قناة “تي آر تي وورلد” الإخبارية التركية، أن زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، الذي ينتهك حرمة القرآن الكريم، يقوم بمحادثات جنسية صريحة عبر الإنترنت مع أطفال قصّر.

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من قبل شخصيات يمينية متطرفة، يتصدرهم بالودان.​​​​​​​

وكشفت تسجيلات صوتية أن العنصري بالودان شارك في محادثات غير لائقة عبر الإنترنت مع فتيان دون السن القانونية على منصة التواصل الاجتماعي “Discord”.

وأضافت أنه تحدث إلى الأولاد دون السن القانونية عن “سيناريوهات جنسية مزعجة ومصورة، مثل اعتداء معلم جنسيًا على صبي أمام زميل له في الصف”.

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