5 نصائح مهمة للحفاظ على صحة الفم والأسنان في رمضان

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ينصح الأطباء بأهمية الاهتمام بنظامة الفم والأسنان في شهر رمضان للحفاظ على الصحة بصفة عامة وصحة الفم بصفة خاصة.

قال الدكتور باسل مفتي إن التغييرات في العادات الغذائية خلال شهر رمضان من امتناع عن تناول الطعام والماء لفترات طويلة خلال النهار قد تؤدي إلى بعض مشاكل الفم مثل الرائحة الكريهة وأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

وإليكم بعض النصائح والإرشادات القيمة لمساعدتكم في الحفاظ على نظافة وصحة الفم خلال شهر رمضان كالتالي:

نصائح لحماية الفم والأسنان

1. نظفوا أسنانكم بالفرشاة والخيط بانتظام

نظفوا أسنانكم بالفرشاة مرتين يومياً على الأقل، مرة بعد الإفطار ومرة بعد السحور.

وينصح باستخدام معجون أسنان يحتوي على مادة الفلورايد وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، وينصح بتنظيف لسانكم أيضاً.

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وينصح الأطباء أيضا باستخدام خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يومياً لإزالة جزيئات الطعام والترسبات الموجودة بين الأسنان وفي المناطق التي لا تصل إليها الفرشاة.

ويمكن أيضا استخدام المسواك خلال النهار لتنظيف الأسنان والحصول على نفس منعش.

2. استخدموا غسول الفم

يمكن لغسول الفم، بعد الإفطار، أن يساعدكم في الحصول على نفس منعش والقضاء على البكتيريا الموجودة في أفواهكم.

3. أهمية شرب الماء بعد الإفطار

اشربوا الكثير من الماء خلال أوقات الإفطار للحفاظ على رطوبة أفواهكم وإزالة جزيئات الطعام.

وخلال ساعات الصيام، من المهم المضمضة بالماء دون البلع للحفاظ على ترطيب الفم، نظراً لأن جفاف الفم يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.

4. قللوا من القهوة والشاي

تترك القهوة والشاي بقعاً على أسنانكم وتسبب رائحة الفم الكريهة. إذا كنتم في حاجة لتناولها خارج ساعات الصيام، فافعلوا ذلك باعتدال وقوموا بتنظيف أسنانكم مباشرة بعد شربها.

5. أهمية زيارة دكتور الأسنان

من الجيد تحديد موعد لفحص الأسنان قبل شهر رمضان للتأكد من صحة أسنانكم ولثتكم. وإذا واجهتم أي مشاكل أسنان خلال شهر رمضان، فاحرصوا على زيارة دكتور الأسنان للحصول على العلاج دون تأجيل.

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