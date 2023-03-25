للباحثين عن عمل.. 125 وظيفة في جهة حكومية بعدة مدن

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

عالم رئيسي مؤقت.

منسق اداري أول.

ممثل اول خدمات المرضى المراجعين.

ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين.

رئيس طباخين مساعد.

استشاري مساعد التخدير.

استشاري مساعد التخدير.

استشاري مساعد، طب الأورام.

استشاري مساعد، جراحة التجميل.

مساعد رئيس تمريض.

وظيفة ASSOCIATE CONSULTANT, HOME HEALTH CARE.

إستشاري مشارك ,كلى أطفال.

اختصاصي معلوماتية حيوية.

مندوب مشتريات الصيدلية.

مركب سجاد أول.

مساعد أول ادارة حالات.

امين صندوق كافتيريا الموظفين.

كبير الطهاة خدمات الطعام لكبار الشخصيات.

أخصائي تغذية علاجية ثاني تغذية الأطفال.

منسق تحسين الوثائق السريرية.

منسق أبحاث سريرية.

مجهز اطعمة بارده.

مجهز اطعمة بارده.

استشاري طب طوارىء البالغين.

استشاري تخدير.

استشاري قلب.

استشاري أشعة لأمراض القلب والصدر.

استشاري الرعايه الطبيه للتشريفات.

استشاري طب العائلة.

استشاري طب العائلة.

استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

استشاري عناية مركزة.

استشاري أشعة أعصاب.

استشاري طب تأهيل, جراحة العظام والمفاصل.

طباخ أول.

طباخ ثاني.

ممثل ثالث إدارة علاقات العملاء.

أخصائي تصوير الأسنان.

فني تصوير وثائق ثاني.

معاون بيئي.

مساعد تنفيذي مكتب تطوير التجربة للمؤسسة.

مساعد خدمات الطعام.

مساعد خدمات الطعام.

مساعد خدمات الطعام.

مساعد خدمات الطعام.

مساعد خدمات الطعام.

مساعد خدمات الطعام.

مساعد خدمات الطعام.

رئيس تمريض.

رئيس تمريض.

رئيس تمريض.

مدير الإدارة الهندسية والصيانة والسلامة.

مدير , إدارة الإشراف على المشاريع.

مدير إدارة خدمات النقل.

محلل المعلومات الصحيه.

سكرتير أول الأمن والسلامة.

سكرتير أول تجمع السكرتارية/الطباعة.

سكرتير أول رواتب الموظفين.

سكرتير أول برنامج التحول – الرياض.

سكرتير أول المراسلات العربية.

عامل نظافة عمال النظافة الرياض.

عامل نظافة المخازن والمستودعات.

عامل نظافة عمال النظافة الرياض.

5 عمال نظافة

ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول.

ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول.

ممارس مكافحة العدوى.

مشطب داخلي أول.

مشطب داخلي أول.

مساعد مغسلة المغسلة.

مساعد مغسلة المغسلة.

مساعد صيانة الأراضي الزراعية.

مساعد ثاني سجلات طبية.

فني أول , إمداد غرف العمليات.

مساعد رعاية مرضى.

مساعد علاقات مرضى.

صيدلاني ثالث.

متدرب صيدله مقيم أول.

اخصائي علاج طبيعي.

سباك السباكة والغازات الطبية.

سباك ثاني.

زميل دراسات عليا.

عالم أبحاث رئيسي.

أخصائي العلاج بالاشعة.

أخصائي العلاج بالاشعة.

مساعد بالعناية التنفسية.

فني العلاج التنفسي.

فني العلاج التنفسي.

أخصائي علاج تنفسي.

عالم أبحاث.

مهندس نظام الامن.

كبير الخبازين.

كبير الخبازين.

كبير استشاريين.

كبير تقني علم الخلايا.

كبير السكرتاريين.

كبير محللي امن المعلومات.

كبير محللي تطوير تقنيه المعلومات.

مهندس ميكانيكي أول.

اختصاصي أول، أجهزة التقويم والأطراف الصناعية.

كبير منسقي البرامج البرامج الصحية المساعدة.

كبير محللي السجلات.

كبير علماء الابحاث.

كبير رجال أمن.

اختصاصي محاكاة اول.

طبيب متخصص.

طبيب متخصص.

ممرض أول.

ممرض أول.

ممرض أول.

ممرض أول.

ممرض ثالث.

مشرف وحده, مركز نقل المرضى النقل المركزي للمرضى- الإدارة.

مشرف الاسكان.

فني مواد معقمة/مستودعات طبية.

مسؤول نقل التكنولوجيا.

أخصائي تصويرالاشعةالصوتي.

منجد ثاني الأعمال المدنية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال.

منجد ثاني إدارة الدعم التقني.

والمزيد …

طريقة التقديم:

وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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