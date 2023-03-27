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3 طرق لوجبة مكونة من البيض على السحور

3 طرق لوجبة مكونة من البيض على السحور

3 طرق لوجبة مكونة من البيض على السحور
٠٥:٣٩:٤٩ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد البيض من أكثر الوجبات غنى بالمواد الغذائية والفيتامينات والمعادن، ويمكن اعتماد البيض كوجبة سحور أساسية.

طرق إعداد سحور البيض 

كما يمكن أن يتم إعداد طبق البيض بعدة طرق ليكون طبقا أساسيا في السحور خلال ليالي رمضان.

1- الأومليت

من أفضل الوجبات الصحية التي يمكن تناولها على السحور، فهو غني بالبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن الأساسية.

كما أنه ملىء بالبروتين عالي الجودة ومضادات الأكسدة التي تعتبر جميعها مفيدة للصحة بشكل عام، وتساعد في الشعور بالشبع والامتلاء لأطول وقت ممكن، حسب “اليوم السابع”.

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2- البيض المسلوق 

تجنبا للشعور بالعطش، وزيادة الدهون في الطعام، يمكن تناول البيض مسلوقا، مع إضافة القليل من الكمون والبقدونس.

3- عجة البيض

يمكن أن تزين عجة البيض بمصادر أخرى للبروتين مثل الجبن، وجبن الفيتا التي لا تضيف الكثير من السعرات الحرارية.

كما تعتبر إضافة قطع الدجاج المسلوقة إلى العجة فكرة جيدة أيضًا، لسحور صحي، يحتوي على المواد اللازمة لصوم النهار التالي.

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