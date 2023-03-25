خلال شهر.. “عمليات أمانة الرياض” تضبط 340 عاملًا مخالفًا

تواصل- واس:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن غرفة العمليات المشتركة ضبطت 341 عاملًا مخالفًا من خلال زيارتها لـ”666″ منشأة.

وأضافت في بيان لها، أنه تم إغلاق 128 موقعًا في الفترة من الأول إلى 28 فبراير 2023، وذلك في إطار خطة الغرفة لمعالجة وضع أحياء الشميسي والبطحاء والملز بوسط المدينة.

268 إشعار مراجعة ومخالفة

وأوضحت الأمانة أن غرفة العمليات المشتركة التي تضم 14 جهة حكومية أصدرت 268 إشعار مراجعة ومخالفة، وصادرت 150 طنًا من المواد الغذائية، حجز ومصادرة 10,920 قطعة عينية، إضافة إلى مصادرة 9,153 كيلو من مواد غير صالحة، وحجز 21 مركبة مخالفة، وفتح وإغلاق 242 بابًا وتأمينها.

استمرار أعمال الفرق الميدانية

وأشارت إلى استمرار أعمال الفرق الميدانية بالغرفة المشتركة، وفق آليتها الهادفة إلى تقديم الحلول العاجلة والمستدامة لأحياء وسط العاصمة، من خلال التمركز الدائم والرقابة الميدانية الدورية، وذلك في إطار تكاملي وتنسيقي محكم.

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