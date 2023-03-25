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حكم تناول المرأة لمانع الحيض في رمضان
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حكم تناول المرأة لمانع الحيض في رمضان

حكم تناول المرأة لمانع الحيض في رمضان

حكم تناول المرأة لمانع الحيض في رمضان
٠١:٢٠:٥٢ ص، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، حكم تناول المرأة لمانع الحيض.

لا ينقص من أجرها

وقال المفتي: “أولا أعرف أختي المسلمة أن فطرها في رمضان لأجل الحيض، أمر لا يؤثر عليها في دينها، ولا ينقص هذا من أجرها، كما قال النبي ﷺ إنه أمر كتبه الله على بنات آدم”.

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علامة صحة المرأة

وتابع المفتي أن الحيض علامة على صحة المرأة وعنوان لاستقامة صحتها وسلامتها، والنبي ﷺ قال: إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما”.

وقال بعض السلف لما سئلوا في ليلة القدر، أن الحائض والنساء والمريض والمسافر منها نصيب، قالوا من قبل الله منه فله نصيب في ليلة القدر.

استشارة طبيب

وأوضح المفتي أن هذه الحبوب جائز تناولها، إلا أنه ينبغي للمرأة المسلمة أن تستشير طبيبا اختصاصيا في هذا، فإن الإكثار من تناول هذه الحبوب قد يكون لها تأثير سيء فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تقبل على ذلك إلا بعد أخذ رأي طبيب مختص، يشخص الحالة ويصف هذه الحبوب.

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حكم تناول المرأة لمانع الحيض سماحة المفتي فتاوى رمضان موانع الحيض

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