التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثالث لجميع المراحل الدراسية

ونشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللتربية الخاصة من الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثالث 1444هـ.

وكان الفصل الثالث للعام الحالي قد انطلق في 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.