التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثالث لجميع المراحل الدراسية
تواصل – فريق التحرير:
نشرت قناة عين، التابعة لوزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثالث.
جداول دروس الحصص
وأوضحت قناة عين، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن الحصول على جداول المراحل التعليمية عبر الرابط (هنا).
بث مباشر للدروس
وتذاع الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 10:00 صباحًا في رمضان، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب ( هنا ) ومنصة مدرستي.