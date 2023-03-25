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أمن الطرق يصدر تحذيرًا لقائدي المركبات بمكة المكرمة
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أمن الطرق يصدر تحذيرًا لقائدي المركبات بمكة المكرمة

أمن الطرق يصدر تحذيرًا لقائدي المركبات بمكة المكرمة

أمن الطرق يصدر تحذيرًا لقائدي المركبات بمكة المكرمة
١٢:١٠:٠٧ ص، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر الحساب الرسمي لـ”أمن الطرق” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، تحذيرا لقائدي المركبات، بعدة أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة 

وقال أمن الطرق في بيان عبر “تويتر”: “ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( العرضيات ، القنفذة ، الليث ) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها جريان سيول و نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

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تحذير عاجل من حدوث البرق والرعد

وفي وقت سابق، أوضح أمن الطرق على حسابه في “تويتر”، أنه لسلامة الجميع عند حدوث البرق والرعد وتغير أحوال الطقس، فلابد من إتباع الآتي:

1 – الابتعاد عن المناطق المرتفعة.

2 – الابتعاد عن اللوحات المعدنية.

3 – القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة.

4 – الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأماكن الكهرباء.

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أخبار السعودية اليوم أمن الطرق تحذير قائدي المركبات توقعات الأرصاد منطقة مكة المكرمة

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