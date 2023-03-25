الحلقة الأولى من معجزات الصيام.. ماذا يحدث لمن يأكل فقط أو يجامع زوجته في نهار رمضان؟

(الحلقة الأولى من معجزات الصيام)

تواصل- فريق التحرير:

(وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، تتجلى إرادة الله في فرض الصيام على عباده المسلمين شهرًا في العام، ليس للعبادة فقط ولكن لمعجزات صحية لم يكن يعرفها الإنسان.

في هذا الإطار تقدم”تواصل” لقرائها الكرام، 4 حلقات على مدار شهر رمضان الكريم، حلقة من كل أسبوع خصصناها لكم يوم السبت. نرصد لكم فيها المعجزات الصحية من وجهة نظر طبية متخصصة “غير إسلامية”، للتأكيد أن هذه العبادة الربانية شهد لها البعيد قرب القريب.

ونبرز لكم معجزات إلهية لا يعرفها كثيرين عن كل ما يمس فرض الصيام بدءًا من الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، وحتى نوع الأكل الصحي على الإفطار الذي جاءت به السنة الشريفة. ومن هنا تتضح وتتجلى المعجزة في فرض الصيام

أهم الفوائد الصحية للصيام:

1 – راحة الجسم و إصلاح أعطابه.

2- امتصاص المواد المتبقية في الأمعاء والتي يؤدي طول مكثها إلى تحولـها لنفايات سامة.

3- تحسين وظيفة الـهضم، والامتصاص.

4- تستعيد أجهزة الإطراح والإفراغ نشاطها وقوتها وتتحسن وظيفتها في تنقية الجسم، مما يؤدي إلى ضبط الثوابت الحيوية في الدم وسوائل البدن. ولذا نرى الإجماع الطبي على ضرورة إجراء الفحوص الدموية والمفحوص صائماً. فإذا حصل أن عاملاً من هذه الثوابت في غير مستواه فإنه يدل على خلل ما.

5- تحليل المواد الزائدة والترسبات المختلفة داخل الأنسجة المريضة.

6- إعادة الشباب والحيوية إلى الخلايا والأنسجة المختلفة في البدن.

7- تقوية الإدراك وتوقد الذهن.

8- تجَميل وتنظيف الجلد.

المعجزة الأولى.. أقل فترة للصوم شهر واحداً في العام:

أكد البروفيسور نيكولايف بيلوي من موسكو في كتابه ” الجوع من أجل الصحة “ 1976 ( أن على كل إنسان أن يمارس الصوم بالامتناع عن الطعام لمدة أربعة أسابيع كل سنة كي يتمتع بالصحة الكاملة طيلة حياته) قال تعلى:( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )(البقرة: من الآية185).

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المعجزة الثانية.. الصيام من طلوع الفجر إلى غياب الشمس:

زمن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع الاعتدال وعدم الإسراف في الطعام في وقت الإفطار.

وقد أثبت البحث العلمي أن الفترة المناسبة للصوم يجب أن تكون مابين 12-18 ساعة وبعدها يبدأ مخزون السكر في الجسم وفي تحليل البروتين.

وقد سجل درينيك Dreanik ومساعدوه عامـ 1964م، عدداً من المضاعفات الخطيرة من جراء الوصال في الصيام لأكثر من 31 يوماً.

وتتضح هنا المعجزة النبوية بالنهي عن الوصال في الصوم.فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ).

المعجزة الثالثة.. أهمية وجبتي الإفطار والسحور للصائم:

فقد أثبت البحث العلمي أهمية وجبتي الإفطار والسحور في إمداد الجسم بالأحماض الدهنية والأمينية، وبدونهما يتحلل الدهن في جسم الإنسان بكميات كبيرة مما يؤ دي إلى إلى تشمع الكبد وإلحاق أضرار خطيرة بجسم الإنسان.

قال صلى الله عليه وسلم :(لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور)

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المعجزة الرابعة: الصوم بالإمتناع عن الطعام والشراب والجماع أمان من الأخطار الصحية:

أثبتت الأبحاث الطبية أن الامتناع عن الطعام فقط يعرض الإنسان على مخاطر عديدة أهمها: اختلال نسبة الأملاح والسوائل في الجسم مم يؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة وقد تصل هذه الأخطار إلى الوفاة.

بينما يؤدي الجماع للصائم في نهار رمضان إلى فقد 76 كيلو سعر حراري؛ الأمر الذي قد يلحق الأذى والضرر لمن يجامع وهو صائم، وقد يعرض الصائم لمشاكل صحية خطيرة.