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ما حكم الذي يصوم ‎رمضان ولكنه لا يحافظ على الصلوات؟
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ما حكم الذي يصوم ‎رمضان ولكنه لا يحافظ على الصلوات؟

ما حكم الذي يصوم ‎رمضان ولكنه لا يحافظ على الصلوات؟

ما حكم الذي يصوم ‎رمضان ولكنه لا يحافظ على الصلوات؟
١١:٠٧:٣٩ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول شخص يحافظ على الصيام، لكنه يتساهل في الصلاة، هل يقبل منه الصوم.

الركن الثاني من أركان الإسلام 

وقال الفوزان إنه: لا يقبل منه الصوم، إلا إذا حافظ على الصلاة والجماعة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لذا فهي أكثر تأكيدا من الصوم، الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام.

وتابع الشيخ الفوزان “أن الصلاة هي عمود الدين، لذا فلا يصح صوم ولا عبادة من دون الصلاة”.

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فتوى ابن عثيمين 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- يتحدث فيه عن حكم ختم القرآن في رمضان.

ختم القرآن في رمضان:

وأجاب الشيخ ابن عثيمين:” لم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي أقام الناس فيها أنه ختم القرآن كله”.

وأوضح الشيخ ابن عثيمين أن الفقهاء قالوا إنه ينبغي للإمام في القيام أن يسمع المصلّين القرآن كله في رمضان.

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