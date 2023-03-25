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المملكة تدين قرار سلطات الاحتلال بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية بفلسطين

المملكة تدين قرار سلطات الاحتلال بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية بفلسطين

المملكة تدين قرار سلطات الاحتلال بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية بفلسطين
١٠:٣٩:٢٤ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تقويض جهود السلام الدولية

وعبرت الوزارة عن استنكار المملكة وتنديدها لهذا القرار الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال.

وأهابت وزارة الخارجية، بالمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاحتلال المملكة وحدات استيطانية

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