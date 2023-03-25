جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

تواصل – واس:

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

دوام عن بعد

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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لجميع الطلبة

وكانت إدارة التعليم بمحافظة جدة أعلنت اليوم السبت، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد بمدارس (محافظة خليص) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم.

منصة مدرستي

وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فسيكون الدوام الدراسي يوم غدٍ عن بُعد عبر ” منصة مدرستي “.

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