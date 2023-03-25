السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بيان الأرصاد يُعلق الدراسة الحضورية في “القنفدة”.. غدًا
تعليم جدة: تعليق الحضور والدراسة عن بعد غداً
تعليق الحضور بمدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة .. غدًا
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت
تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار على المنطقة الشرقية حتى هذا التوقيت
قطر الأولى خليجيًا.. تعرف على عدد ساعات الصيام في دول الخليج

الرئيسية

 /

محليات

 /

بيان الأرصاد يُعلق الدراسة الحضورية في “القنفدة”.. غدًا

بيان الأرصاد يُعلق الدراسة الحضورية في “القنفدة”.. غدًا

بيان الأرصاد يُعلق الدراسة الحضورية في “القنفدة”.. غدًا
١٠:٣٨:٤١ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم القنفدة، تحويل الدراسة يوم غد الأحد عن بُعد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، حسب بيان الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضحت “تعليم القنفدة”، :” تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 4 / 9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ،لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

تعليم جدة

كانت إدارة تعليم جدة، أعلنت اليوم السبت، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس، ليوم غد الأحد الموافق 26 من مارس الجاري.

بيان تعليم جدة

وذكر الحساب الرسمي لتعليم جدة عبر تويتر أنه: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد4 /9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر ‎منصة_مدرستي ( بمدارس محافظة خليص ) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بخليص.

اقرأ أيضا:

أهم 10.. السيول تواصل تعليق الدراسة وظاهرة كونية غريبة في الطائف

تقرير الأرصاد

وفي 14 من مارس الجاري، أعلنت الإدارات التعليمية بعدد من مناطق المملكة، تعليق الدراسة الحضورية، والاكتفاء بالدراسة عن بعد، على ضوء تقارير المركز الوطني للأرصاد بشأن الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم تبوك

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً -عن بعد-، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد تعليق الدراسة تعليم القنفدة

مواد ذات صلة

المزيد
مُسِنَّانِ إندونيسيان يسافران ألفي كيلومتر للترحيب بخادم الحرمين

مُسِنَّانِ إندونيسيان يسافران ألفي كيلومتر للترحيب بخادم الحرمين

٠١:٠٢ ص، الجمعة، ٠٣ مارس ٢٠١٧
تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة

١١:٠٥ ص، الأثنين، ٢٥ يونيو ٢٠١٨
شبكة أمريكية: روسيا تكثف جهودها للفوز باستثمارات وصفقات سلاح للسعودية

شبكة أمريكية: روسيا تكثف جهودها للفوز باستثمارات وصفقات سلاح للسعودية

١١:٤١ ص، الأحد، ٠٧ مايو ٢٠١٧
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص

مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص

٠٣:٤٥ م، الأثنين، ٠٦ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *