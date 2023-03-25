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تدشين برنامج هدية خادم الحرمين للتمور لدول أفريقيا
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تدشين برنامج هدية خادم الحرمين للتمور لدول أفريقيا

تدشين برنامج هدية خادم الحرمين للتمور لدول أفريقيا

تدشين برنامج هدية خادم الحرمين للتمور لدول أفريقيا
١٠:٤٠:١٨ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، اليوم السبت، هدية خادم الحرمين الشريفين لبرنامجي توزيع التمور وتفطير الصائمين لعام 1444هـ، لمسلمي جنوب أفريقيا والدول التابعة لها.

جمهورية نيبال 

وفي الوقت نفسه، دشنت الوزارة، برنامجَ خادم لتوزيع التمور في جمهورية نيبال لعام 1444هـ وذلك في مقر السفارة, بحضور سفير خادم الحرمين بدولة النيبال سعد بن ناصر أبو حيمد.

حيث جرى توزيع 5 أطنان من التمور الفاخرة على المحتاجين والفقراء الذين بلغ عددهم أكثر من 10000 مستفيد.

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الأسر المحتاجة

وأكد أبو حيمد أن هذه البرامج والمشاريع الخيرية تدخل الفرح على قلوب الأسر المحتاجة وتسهم في سدّ احتياجاتها في هذا الشهر الفضيل، داعيًا الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.

حضر التدشين نائب الملحق الديني في سفارة المملكة لدى الهند عبداللطيف الكاتب، ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية وعدد من المسؤولين في النيبال.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية النيبال برنامج التمور جمهورية جنوب افريقيا هدية خادم الحرمين

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