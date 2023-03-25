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تعليق الحضور بمدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة .. غدًا

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تعليق الحضور بمدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة .. غدًا

تعليق الحضور بمدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة .. غدًا

تعليق الحضور بمدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة .. غدًا
٠٩:٥٣:٥١ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الحضور غداً الأحد، بجميع مدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة، واعتماد الدراسة عن بعد بمنصة مدرستي.

وقالت إدارة تعليم مكة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه بناء على ما وردنا من المركز الوطنيِ للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم؛ ، فقد تقرر أن تكون الدِّراسة ليوم غدٍ الأحد الموافق ٤-٩-١٤٤٤هـ عبر منصَّة مدرستي بالعاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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أخبار السعودية الأرصاد الدراسة عن بعد العاصمة المقدسة بحرة تعليم مكة المكرمة تقلبات جوية

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