خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح – رحمه الله -.

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وقال الملك وولي العهد: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح – رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث ولي العهد برقية عزاء لولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح.

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