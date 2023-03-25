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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت
٠٩:٥٢:٣٢ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح – رحمه الله -.

نص الرسالة

وقال الملك وولي العهد: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح – رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث ولي العهد برقية عزاء لولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح.

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الكلمات الدلالية:
أمير الكويت برقية عزاء خادم الحرمين ولي العهد

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