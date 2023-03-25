قطر الأولى خليجيًا.. تعرف على عدد ساعات الصيام في دول الخليج

تواصل- فريق التحرير:

تختلف ساعات الصيام من بلد إلى آخر، فهناك من يصومون ساعات أطول من غيرهم حسب الموقع الجغرافي.

دول الخليج

يصل عدد ساعات الصيام في سلطنة عُمان نحو 14 ساعة و37 دقيقة، أما في المملكة والإمارات فوصل نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

وفي البحرين نحو 14 ساعة و49 دقيقة، وفي الكويت 14 ساعة ونصف الساعة.

أما قطر فأتت في المرتبة الأولى خليجياً بنحو 14 ساعة و15 دقيقة، وفي العراق نحو 15 ساعة.

دول عربية

ويصوم المسلمون في سوريا وفلسطين والأردن ولبنان عدد ساعات أقصر، حوالي 14 ساعة ونصف الساعة، فيما احتلت دولة جزر القمر رأس تلك القائمة بعدد ساعات 12 ساعة و37 دقيقة فقط.

الصومال واليمن

وجاءت الصومال في المرتبة الثانية بنحو 13 ساعة و27 دقيقة، تليها اليمن بنحو 14 ساعة و7 دقائق، ثم السودان بنحو 14 ساعة و8 دقائق، تلتها موريتانيا بنحو 14 ساعة و15 دقيقة.

المغرب العربي

وستشهد دول المغرب العربي عموماً أطول ساعات للصيام في الشهر المبارك، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

دول عربية أخرى

أما في مصر فسيصل العدد لنحو 15 ساعة، وفي المغرب نحو 15 ساعة و25 دقيقة، وفي ليبيا نحو 15 ساعة و30 دقيقة، وفي الجزائر نحو 15 ساعة و45 دقيقة، وفي تونس نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

المسلمون في العالم

دولياً، سيصوم المسلمون الذين يعيشون في غرينلاند أطول عدد ساعات صيام بنحو 20 ساعة، يليهم مسلمو بولندا بنحو 18 ساعة و30 دقيقة، ثم مسلمو روسيا بنحو 18 ساعة و29 دقيقة.

أما مسلمو جنوب أفريقيا والأرجنتين ونيوزلندا وباراغواي وأورغواي فسيصومون عدد ساعات هي الأقل دولياً بنحو من 11 إلى 12 ساعة، يليهم مسلمو البرازيل بنحو 12 إلى 13 ساعة.

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