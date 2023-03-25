80 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 70 وظيفة (ثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير المطالبات.

2- مسؤول الفواتير.

3- مسؤول المطالبات.

4- مسؤول الأمن.

5- رئيس الحسابات.

6- أمين الصندوق.

7- محاسب.

8- مهندس الطب الحيوي.

9- سكرتير طبي.

10- منسق طبي.

11- حارس أمن (16 وظيفة).

12- كاتب تسجيل.

13- كاتب الموافقة الطبية.

14- سائق.

15- مسؤول قانوني أول.

16- مُمثل مركز الاتصال.

.. وأخرى.

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

أماكن العمل:

– الرياض.

– مكة المكرمة.

نبذة عن الشركة:

– تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية عام 2003م كشركة مساهمة مغلقة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين، ثم تحولت في عام 2013م إلى شركة مساهمة عامة مسجلة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتمتلك الشركة حالياً مستشفى رعاية الرياض والذي كان يعرف سابقًا باسم (مستشفى التأمينات الاجتماعية) والذي تأسس عام 1990م ومستشفى رعاية الوطني والذي تأسس عام 1966م، ومركز رعاية لطب العائلة والذي بدأ تشغيله الفعلي عام 2017م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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