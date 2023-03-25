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بعد مليار زيارة.. ChatGPT يشهد تسربيات للبيانات الشخصية
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بعد مليار زيارة.. ChatGPT يشهد تسربيات للبيانات الشخصية

بعد مليار زيارة.. ChatGPT يشهد تسربيات للبيانات الشخصية

بعد مليار زيارة.. ChatGPT يشهد تسربيات للبيانات الشخصية
٠٥:٠١:٠٤ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة ChatGPT أن مشكلة تقنية عانى منها الموقع، يوم الإثنين الماضي، تسببت في تسريب بعض معلومات المستخدمين، ومنها أسماؤهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأجزاء من معلومات الدفع الخاصة بهم.

أرقام البطاقات

وأدى الخلل أيضا إلى تمكن بعض المستخدمين من مشاهدة الاسمين الأول والأخير لمستخدمين آخرين، وعناوين بريدهم الإلكتروني والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم بطاقة الائتمان، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، وفق موقع aitn التقني.

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ظهور عناوين بشكل عشوائي

وأغلقت الشركة الوصول إلى الموقع لعدة ساعات يوم الإثنين الماضي بسبب خلل أدى إلى ظهور عناوين محادثات المستخدمين مع ChatGPT بشكلٍ عشوائي لدى مستخدمين آخرين، حسب “العين الإخبارية”.

وشددت الشركة على عدم تسرب الأرقام الكاملة لبطاقات ائتمان المشتركين، وقالت إن عدد المستخدمين المتأثرين منخفض للغاية، وإنها أخطرت أولئك الذين ربما تعرضت معلوماتهم للتسريب.

كما قالت OpenAI إنها اكتشفت الخطأ في إحدى المكتبات المفتوحة المصدر التي يستخدمها ChatGPT لجلب معلومات المُستخدمين من قاعدة البيانات وتخزينها بشكلٍ يتيح الوصول السريع إليها لتفادي طلبها في كل مرة من قاعدة البيانات.

الكلمات الدلالية:
إجراءات أمنية تسريب بيانات روبوت الدردشة ChatGPT شركة OpenAI

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