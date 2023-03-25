لـ 3 أسباب.. استشاري يحذر من المزاح قبل الإفطار في رمضان

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حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة المزاح قبل الإفطار في شهر رمضان المبارك.

تحذير من المزاح قبل الإفطار

وقال النمر: “قبل الإفطار لا تحاول استثارةَ أي شخص حتى لو كنت مازحًا؛ فالبعض يكون سريع الانفعال بسبب:

-نقص السكر، أو السوائل

– قلة النوم

– الأعراض الانسحابية للقهوة والتدخين.

وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير من خطورة قلة النوم في شهر رمضان.

اقرأ أيضا: تأثيرات إيجابية.. رمضان يحسّن الحالة المزاجية وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: إن أضرار قلة النوم أو انخفاض جودته في رمضان متعددة، منها:

– التعب والإرهاق

– الانفعال والعصبية

– زيادة الوزن

– ظهور هالات سوداء حول العينين

تحذير من خطورة قلة النوم

في سياق متصل، حذرت دراسة جديدة من أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بانسداد الشرايين بنسبة هائلة تصل إلى 74 بالمائة.

ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، فإن النوم أقل من خمس ساعات في الليلة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية بنسبة 74 بالمائة.

ويصيب مرض الشرايين المحيطية أكثر من 200 مليون شخص على مستوى العالم، والذي يعمل على الحد من تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.

قال مؤلف الدراسة الدكتور شواي يوان، من معهد كارولينسكا بالسويد: “تشير دراستنا إلى أن النوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات في الليلة هو عادة جيدة لتقليل خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية.

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