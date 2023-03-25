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بسبب الأزمة الاقتصادية.. محتجون إيرانيون يطالبون المسؤولين بالتنحي
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بسبب الأزمة الاقتصادية.. محتجون إيرانيون يطالبون المسؤولين بالتنحي

بسبب الأزمة الاقتصادية.. محتجون إيرانيون يطالبون المسؤولين بالتنحي

بسبب الأزمة الاقتصادية.. محتجون إيرانيون يطالبون المسؤولين بالتنحي
٠٤:٤٦:١٧ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، من تجمع للمتقاعدين في محافظة خوزستان الإيرانية، مطالبات لنائب الرئيس الإيراني، بحل أزمة البلاد الاقتصادية، أو التنحي عن مواقع المسؤولية.

تقديم الاستقالة

وحسب الفيديو الذي نشرته “إيران إنترناشيونال” المعارضة، طالب أحد المتقاعدين، نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، الذي حضر تجمعهم، بإيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية أو تقديم الاستقالة.

وأكد المتقاعد أن الشعب بات يعاني، وقال: “أثبتت التجارب أنكم لن تستطيعوا السيطرة على التضخم فقدموا استقالاتكم”.

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تردي الأوضاع الاقتصادية

ويعاني الشعب الإيراني، من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بعد انهيار العملة المحلية مقابل الدولار، وارتفاع معدل التضخم إلى حدود غير مسبوقة.

ويحتج الإيرانيون على أوضاعهم المعيشية، وفي الوقت نفسه، تندلع مظاهرات مطالبة بالحرية، ورفع القيود على المعارضة، وكذلك الأساليب القمعية التي تلجأ إليها الحكومة الإيرانية في التعامل مع المعارضين.

حرق صورة خميني وعلي خامنئى

وفي منتصف مارس الجاري، تظاهر المئات من الإيرانيين في مناطق مختلفة مشعلين النار في صور خميني وخامنئي.

وحسب ” إيران إنترناشيونال”، فقد تم تنظيم تجمعات احتجاجية مع شعارات مناهضة للنظام الإيراني في عدة مدن بما في ذلك العاصمة.

وأحرق المتظاهرون صورة خميني وعلي خامنئيى، حيث تجمع المحتجون وإشعال النيران في مدن مثل تبريز وزنجان وبيرانشهر وسنندج وشهرري، وفي زنجان أضرم محتجون النار في النصب التذكاري لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس.

الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران مطالب بالاستقالة نائب الرئيس الإيراني

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