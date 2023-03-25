بـ 38 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة يتبعها شرورة

تواصل- فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ38 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 9 مئوية.

مكة المكرمة

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 38 مئوية جدة، وشرورة 35 مئوية، جازان والقنفذة 34 درجة، المدينة المنورة 33 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ9 مئوية، تليها الباحة 10 درجات، وكل من حائل والطائف 10 مئوية.

توقعات المركز

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

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