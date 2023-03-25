السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بـ 38 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة يتبعها شرورة
“رئاسة الحرمين” تقدم سلسلة خدماتها النوعية لأكثر من 976 ألف مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام
تأثيرات إيجابية.. رمضان يحسّن الحالة المزاجية
إمارة القصيم تزيل تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها مليوني م2 خلال ثلاثة أشهر
وزارة المالية تعلن وظائف إدارية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
تهز مصر.. أنهى حياة مؤذن المسجد بعد صلاة التراويح لسبب صادم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بـ 38 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة يتبعها شرورة

بـ 38 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة يتبعها شرورة

بـ 38 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة يتبعها شرورة
٠٤:٣١:٠٠ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ38 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 9 مئوية.

مكة المكرمة

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 38 مئوية جدة، وشرورة 35 مئوية، جازان والقنفذة 34 درجة، المدينة المنورة 33 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ9 مئوية، تليها الباحة 10 درجات، وكل من حائل والطائف 10 مئوية.

توقعات المركز

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

اقرأ أيضا

على معظم المناطق.. “الأرصاد” يتوقع معدل أمطار أعلى من العام الماضي خلال رمضان

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد السعودية اليوم مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
«السعودي للأعمال الاقتصادية»: تنفيذ 200 مبادرة للتسهيل على المستثمرين

«السعودي للأعمال الاقتصادية»: تنفيذ 200 مبادرة للتسهيل على المستثمرين

٠٧:٤٣ ص، الأحد، ٠١ يناير ٢٠٢٣
«أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو.. تعرّف على التسعيرة الجديدة

«أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو.. تعرّف على التسعيرة الجديدة

١١:٠٦ م، الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠٢٠
المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين بـ«لبنان» مغادرتها في أقرب فرصة

٠٥:١٩ م، الخميس، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٧
منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

١٢:٣٤ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *