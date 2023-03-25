“رئاسة الحرمين” تقدم سلسلة خدماتها النوعية لأكثر من 976 ألف مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام

تواصل – واس:

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، إمكانياتها في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين وضيوف الرحمن.

وقد بلغ قاصدو البيت العتيق طيلة يوم أمس الجمعة 976.017 مصلٍ ومعتمر.

آلاف المستفيدين

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع الكتيبات والمطويات لـ 3.900 مستفيدًا، والسماعات لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات لـ 900 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 45.000 مستفيداً، وتقديم 115.000 مستفيداً من التوعية الميدانية.

كما تم تقديم الخدمات التطوعية لـ 36.470 مستفيداً، وتقديم المواقع المخصصة لذوي الاعاقة لـ 1.126 مستفيداً.

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خدمة التطويف

وجرى أيضا تقديم خدمة التطويف لـ 3.683 مستفيداً، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 3.000 لتر من المعطرات، و31.800 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4.600 لتر من معقمات الأيدي، و 4.300 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 4.100 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 31.600 لتر في تعقيم الأسطح .

الخدمات المقدمة

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 765 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 3.895 مستفيداً، إلى جانب تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 57.187 مستفيداً .