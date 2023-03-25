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إمارة القصيم تزيل تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها مليوني م2 خلال ثلاثة أشهر
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إمارة القصيم تزيل تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها مليوني م2 خلال ثلاثة أشهر

إمارة القصيم تزيل تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها مليوني م2 خلال ثلاثة أشهر

إمارة القصيم تزيل تعديات على أراضٍ حكومية مساحتها مليوني م2 خلال ثلاثة أشهر
٠٣:٤٥:١٢ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أزالت إمارة منطقة القصيم ممثلة باللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات بالمنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية ، بلغت مساحتها 2.175.763 متر مربع وذلك خلال ثلاثة أشهر ، بمتابعة وإشراف مباشر من سمو أمير القصيم.

أمير منطقة القصيم

وأكدت الإمارة أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية بناء على توجيهات سمو أمير منطقة القصيم، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية، مشيرةً إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة ،وتطبيق العقوبات بحق المتعدين،مع ضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.

واقعة سابقة

أزالت لجان التعديات بإمارة منطقة القصيم، تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه، بلغت مساحتها 381.474.489.9 متر مربع وذلك خلال ثمان سنوات ، بمتابعة وإشراف مباشر من سمو أمير منطقة القصيم.

وأكدت الإمارة أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية شملت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة، بناء على توجيهات سمو أمير منطقة القصيم، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان.

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هذا بالإضافة وتطبيق العقوبات النظامية، مشيرة إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة ، وتطبيق أشد العقوبات بحق المتعدين، مع ضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة .

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