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تأثيرات إيجابية.. رمضان يحسّن الحالة المزاجية
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تأثيرات إيجابية.. رمضان يحسّن الحالة المزاجية

تأثيرات إيجابية.. رمضان يحسّن الحالة المزاجية

تأثيرات إيجابية.. رمضان يحسّن الحالة المزاجية
٠٤:١٨:٤٧ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقبلت علينا أيام مباركة، يسعى المسلمون لاغتنامها بكل السبل، فيما توصلت أبحاث، إلى أن للصوم فائدة كبرى على الصحة النفسية.

سلوكيات إيجابية

ورأى أطباء ومتخصصون في الصحة النفسية أن السلوكيات الإيجابية التي يتمسك بها الصائمون، تدفعهم إلى اتخاذ قرارات عدة للتخلص من العادات السلبية قبل الشهر الفضيل لعل أبرزها التدخين.

وفي السياق نفسه، أشار تقرير صدر عن المجلة الدولية لأبحاث الطب، إلى أن الصيام يحسن من الصحة النفسية للإنسان من خلال تحسين مستويات الإدراك لديه، كما أن الامتناع عن الطعام خلال ساعات يوم الصوم يعزز صحة الدماغ مما ينعكس بشكل إيجابي على طريقة التفكير.

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تأثيرات الصيام

من جانبه، أفاد استشاري الطب النفسي، د. حسين عمر، بأن الدراسات أثبتت أن الصيام لديه تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بالحالة المزاجية والعزوف عن العادات السيئة.

ولفت إلى أن رمضان ليس فرصة للصيام عن الطعام والشراب، إنما هو فرصة أيضا للتأمل ومع بدء رمضان يمتلك الناس العزيمة والنية الصادقة لإحداث التغيير.

الكلمات الدلالية:
أبحاث علمية الحالة المزاجية سلوكيات إيجابية صيام رمضان عادات سلبية

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