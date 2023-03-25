تهز مصر.. أنهى حياة مؤذن المسجد بعد صلاة التراويح لسبب صادم

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في واقعة أثارت ضجة وصدمة كبيرة في مصر، أقدم مواطن مصري على قتل مؤذن مسجد ثاني أيام رمضان بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

ضبط القاتل

وحسب صحف محلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من القبض على “مسجل خطر”، قام بذبح مؤذن متطوع، أمام زاوية مسجد محمد حسن بالورديان التابع لقسم شرطة مينا البصل، بسبب منع أبيه من الأذان في المسجد، وجرى التحقيق معه عقب القبض عليه.

تفاصيل الواقعة

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بمقتل أحد الأشخاص أمام زاوية مسجد محمد حسن بالورديان بالقرب من نقطة الورديان التابعة لقسم شرطة مينا البصل.

توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أنه عقب الانتهاء من صلاة التراويح، قام أحد الأشخاص يدعى “بودة” مسجل بقتل حسن عبد الله الجمل، مؤذن متطوع بزاوية مسجد “محمد حسن” بالورديان.

تحريات المباحث

وتوصلت التحريات الأولية أن المتهم قام بذبح المؤذن عقابًا له على منع المؤذن والإمام لأبيه من أداء الأذان بالمسجد، حيث يصر الأب وأولاده على أن يؤذنوا في المسجد بالقوة على غير رغبه الإمام ورواد المسجد، وأنه سبق وأن تم تحرير محضر ضدهم، وقاموا بالانتقام بنحر رقبة المؤذن حسن أمام المارة.

التحفظ على المتهم وأبيه

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة مينا البصل من إلقاء القبض عليه، وتم التحفظ عليه هو وأبيه، والذي تبين أنه يقوم بفرض الإتاوة على سائقي موقف صينية الورديان العشوائي ومعه أولاده.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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