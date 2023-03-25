تطور القوانين في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للمستثمر الاجنبي

شهدت المملكة العربية السعودية عدة تغييرات وإصلاحات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى جعل المملكة موطنًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية .

في عام 2015، أطلقت المملكة “رؤية 2030” التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومبتكر، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة التنوع في العرض السياحي. وتم تنفيذ العديد من المبادرات الاقتصادية، مثل السماح بحصول المستثمرين الأجانب على تراخيص الاستثمار المباشرة، وتطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية، وتنظيم عدد من الفعاليات الاستثمارية والاقتصادية في البلاد.

في عام 2016، تم تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي .

وفي عام 2020، أصدرت المملكة مجموعة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى جعل الاستثمارات الأجنبية أسهل وأكثر جاذبية. وأبرز هذه الإصلاحات صدور لائحة الاستثمار التي تهدف إلى تحسين الإجراءات وتبسيطها وتشجيع المستثمرين ، وتسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة بتأسيس الشركات وغيرها .

بالإضافة إلى ذلك، قامت المملكة بتعزيز الحوكمة والشفافية في الأعمال التجارية والمالية

وتعزيز النظام القانوني والتحكيم ، وذلك لضمان حماية حقوق المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وتتواصل المبادرات الاقتصادية والتشريعية في المملكة، حيث تستمر المملكة في العمل على إصلاحات وتطويرات تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البلاد. ومن أبرز هذه الإصلاحات تعزيز الحوكمة في الشركات العامة والخاصة. ، بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى تطوير قطاعات اقتصادية محددة وزيادة التعاون الاستثماري مع الشركات الأجنبية، مثل الصناعات البتروكيماوية، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا. ويتم تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للشركات الأجنبية التي تستثمر فيها.

وبهذه الإصلاحات القانونية والاقتصادية، تعتبر المملكة العربية السعودية بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، حيث توفر العديد من الفرص والمزايا التي تشجع على الاستثمار في البلاد.

وانا على يقين بأن وجود برامج مثل “رؤية المملكة 2030″، سيستمر الاهتمام بتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، مما يعزز الفرص للمستثمرين الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

إذاً، فإن تطور القوانين في المملكة العربية السعودية يعكس التزام البلاد بتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في المملكة .

د. عبدالعزيز بن صالح العجلان

الشريك في شركة المجموعة النظامية للمحاماة

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