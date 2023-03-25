6 نصائح لعلاج الإمساك والوقاية منه في رمضان

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يتسبب تغيير النظام الغذائي ومواعيد الوجبات، في عدد من الأعراض المزعجة، منها الإمساك، ومع دخول شهر رمضان المبارك، قدمت وزارة الصحة نصائح لتجنب الإمساك وعلاجه.

مضاعفات الإمساك

وفي السياق ذاته، حذرت منظمة “مايو كلينك” الطبية الأمريكية من التهاون في الوقاية من الإمساك أو العلاج منه عند الإصابة به، إذ يمكن أن يتطوَّر إلى الإصابة بمضاعفات خطيرة.

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ومن أبرز المضاعفات التي قد يحدثها الإمساك:

البواسير

قد يتسبب إجهاد إخراج الفضلات في تورم الأوردة في فتحة الشرج وحولها.

تمزق جلد فتحة الشرج

قد يتسبب البراز الكبير أو الصلب في حدوث تمزقات صغيرة بفتحة الشرج، حسب “اليوم”.

هبوط المستقيم

وهي حالة يخرج خلالها الجزء الأخير من المستقيم خارج فتحة الشرج، بسبب الإجهاد الذي يتعرض له عند الإصابة بالإمساك.

6 نصائح

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر “تويتر” 6 نصائح للوقاية من الإمساك، وكذلك علاجه، وهي:

1- الابتعاد عن التغيير المفاجئ في كمية ونوعية الطعام المتناوَل.

2- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضار والمكسرات، مع شرب السوائل بشكل كافٍ.

3- الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر.

4- ممارسة النشاط البدني وخصوصًا المشي.

5- الامتناع عن النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

6- التقليل قدر الإمكان من الحلويات والسكريات.