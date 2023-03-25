ينبع أرامكو سينوبك للتكرير تعلن عن وظائف شاغرة بمقر الشركة

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

المشغل أو العامل:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: سنتان (2) دبلوم.

سنوات الخبرة في العمل: مطلوب أي خبرة سابقة.

مشرف حرفة و E & I:

المؤهلات والخبرات:

المتطلبات التعليمية: شهادة جامعية في الهندسة أو ما يعادلها.

سنتان (2) دبلوم في الهندسة أو ما يعادلها.

الخبرات المطلوبة: لدرجة الزمالة: عشر (10) سنوات خبرة في دور مماثل.

للدبلوم: ثلاثة عشر (13) عامًا من الخبرة في دور مماثل.

محلل / فني أجهزة:

المؤهلات والخبرات:

المتطلبات التعليمية: سنتان (2) دبلوم في الهندسة الإلكترونية أو هندسة الأجهزة. يفضل اعتماد الجهاز

الخبرات المطلوبة:

خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في المجال ذي الصلة.

تعليم: دبلوم في الأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة.

محلل الأمن السيبراني:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو ما يعادلها

خبرة: الحد الأدنى: 4 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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