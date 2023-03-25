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“الحج” توجه نصائح مهمة للمعتمرين بشأن حمل النقود والأشياء الثمينة

“الحج” توجه نصائح مهمة للمعتمرين بشأن حمل النقود والأشياء الثمينة

“الحج” توجه نصائح مهمة للمعتمرين بشأن حمل النقود والأشياء الثمينة
٠٢:٣١:٢٤ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حرصت وزارة الحج والعمرة، أن تكون كافة التكاليف سواء للحج أو العمرة، مدفوعة بالكامل قبل القدوم، وذلك للتيسير على الحجاج والمعتمرين.

عدم حمل المبالغ النقدية 

ونصحت الوزارة، الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام، بتجنب حمل المبالغ النقدية الزائدة عن الحاجة، وكذلك الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والسبائك الذهبية وغيرها.

60 ألف ريال

كما وجهت الوزارة بألا يزيد المبلغ الموجود مع الزائر عن 60 ألف ريال، وفي حال زاد المبلغ، يجب الإفصاح عنه عند القدوم أو المغادرة، وذلك من خلال نماذج الإقرار المحددة، تفاديا للمسائلة القانونية، و التعرض الغرامة.

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المراكز المرخصة 

وأشارت “الحج والعمرة” بالتعامل مع البنوك ومراكز الصرف والتحويل المرخصة، عند تحويل فائض الأموال، وعند استقبال الأموال المحولة.

ويمكن التعرف على المراكز عن طريق زيارة موقع البنك المركزي “ساما”، أو المواقع الإلكترونية الخاصة بمراكز صرف وتحويل الأموال.

وعند إجراء المعاملات المالية، نصحت وزارة الحج والعمرة، بالاحتفاظ بالايصالات، ذلك حفظا لحقوق الزائر.

الدفع الإلكتروني 

ونوهت الوزارة بإمكانية استخدام طرق الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع العالمية، ولذلك لا يوجد حاجة لحمل النقد.

وشددت على ضرورة اتباع نصائح وتوجيهات البنك المركزي، تجنبا للوقوع في فخ الاحتيال.

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أخبار السعودية اليوم البنك المركزي السعودي التحويلات المالية عمرة شهر رمضان نصائح للحجاج والمعتمرين وزارة الحج والعمرة

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