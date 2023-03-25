للمتعطلين عن العمل.. منتج تمويلي بقيمة 300 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

يتيح بنك التنمية الاجتماعية، منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي، أن المنتج التمويلي يتيح الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

مميزات المنتج التمويلي

– سقف تمويل مركبات يصل إلى 300 ألف ريال – مدة تمويل تصل إلى 60 شهر – رسوم إدارية لا تتجاوز 7500 ريال – طريقة السداد بشكل شهري

حوافز العمل الحر

هو برنامج مخصص لدعم ممارسي العمل الحر المستفيدين من منتج نفاذ، يعمل على تحفيز ممارسي العمل الحر ليكون دافعاً لهم للاستقرار المهني وضمان استمرارهم بالعمل . اقرأ أيضا: تنويه مهم من الموارد البشرية حول إلغاء وثيقة العمل الحر

ماهي الحوافز؟

الحوافز هي مبالغ نقدية تصرف كمكافأة لمن يثبت ممارسته للعمل الحر الممول في أحد المنصات المعتمدة لدى البنك، و يتم التقييم بشكل مستمر طوال مدة التمويل ويتم صرفه بشكل سنوي نهاية كل عام ميلادي

المدة الزمنية لإيداع الحافز

الايداع فوري في حساب العميل البنكي المعتمد لدى البنك وذلك في نهاية كل سنة ميلادية بحسب ما يستحقه كل عميل نتيجة تقيم أدائه خلال العام الميلادي

الحد الأعلى والأدنى للحافز

الحافز لا يتجاوز بالحد الأعلى قيمة الرسوم المخصومة من العميل وقت صرف التمويل ولا يوجد حد

أدنى.

تقييم العميل للاستفادة من الحوافز

يتم التقييم حسب المسار كالتالي :

يتم التقييم على عدد الرحلات وساعات العمل المنفذة في منصة (وصل، توصيل )

كيف يتم متابعة الأداء؟

يلزم التسجيل في إحدى منصات العمل الحر المعتمدة لدى البنك لمتابعة الأداء وتقييمه

هل التسجيل إلزامي؟

التسجيل في برنامج العمل الحر غير إلزامي، ولكنه يتيح للعميل الاستفادة من المزايا والخدمات لما بعد التمويل مثل: الحوافز – التمويل

الإضافي- الخدمات غير المالية .

المنصات المعتمدة لمنصات الأداء:

القائمة المتجددة يتم الإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك والبوابة الالكترونية وعلى سبيل المثال (بحر – وصل – توصيل – PTWAY – باشنرورز ) آلية التسجيل في برنامج الحوافز

عن طريق بوابة بنك التنمية الاجتماعية الالكترونية واستكمال المتطلبات التالية :

1-أن يكون لدى العميل تمويل عمل حر قائم. 2-مضي سنة على صرف التمويل للعميل وأن يكون منتظماً في سداد الأقساط المستحقة. 3- التسجيل في برنامج الحوافز

آلية احتساب الحوافز

أن لا يتجاوز مقدار الحافز قيمة الرسوم الإدارية المخصومة من أصل التمويل قبل صرفه للعميل .

يتم احتساب الحافز بشكل الي بالنظام البنكي بناء على الأداء المسجل في المنصات العمل الحر المعتمدة .